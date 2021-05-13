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В Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира экстренно посадили самолет

22:01
  • четверг
  • 13 мая 2021

Лайнер летел из Ростова-на-Дону в Екатеринбург

Следовавший рейсом Ростов-на-Дону - Екатеринбург лайнер авиакомпании NordStar совершил экстренную посадку в Волгограде, передает "Интерфакс".
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"Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19:34 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров", - сообщили в пресс-службе авиаузла.

Там добавили, что почувствовавший недомогание человек госпитализирован. Самолет с 122 пассажирами уже вылетел из Волгограда и продолжил движение по маршруту.

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