В Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира экстренно посадили самолет

Лайнер летел из Ростова-на-Дону в Екатеринбург

Следовавший рейсом Ростов-на-Дону - Екатеринбург лайнер авиакомпании NordStar совершил экстренную посадку в Волгограде, передает "Интерфакс".

"Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19:34 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров", - сообщили в пресс-службе авиаузла.

Там добавили, что почувствовавший недомогание человек госпитализирован. Самолет с 122 пассажирами уже вылетел из Волгограда и продолжил движение по маршруту.

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