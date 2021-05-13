ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные остановили в Сирии американскую колонну

22:41
  • четверг
  • 13 мая 2021

Американские военные нарушили протоколы деконфликтации

Российский Центр по примирению враждующих сторон зафиксировал очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны американских военных на северо-востоке Сирии в провинции Хасеке.

Военные подразделения США незаконно находятся на территории Сирии, напомнили в ЦПВС.

"Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа "MRAP" передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления", - сообщили ТВЦ.RU в Минобороны.

В ЦПВС сообщили, что колонна была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Армия США в Сирии
Армия США в Сирии
Военная полиция (MP) России в Сирии
Военная полиция (MP) России в Сирии
Военная техника армии США в Сирии
Военная техника армии США в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.