Российские военные остановили в Сирии американскую колонну

Американские военные нарушили протоколы деконфликтации

Российский Центр по примирению враждующих сторон зафиксировал очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны американских военных на северо-востоке Сирии в провинции Хасеке.

Военные подразделения США незаконно находятся на территории Сирии, напомнили в ЦПВС.

"Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа "MRAP" передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления", - сообщили ТВЦ.RU в Минобороны.

В ЦПВС сообщили, что колонна была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении.

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