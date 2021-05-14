Письмо американских генералов с критикой Байдена вызвало скандал

Вопросы вызывает его психическое здоровье

Более 120 отставных американских генералов и адмиралов усомнились в психическом здоровье американского президента. И письмо ему написали – что выбрали его как-то не очень честно. Прозрели в отставке. Письмо, конечно, попало в сеть. Шум на всю Америку.

За Байденом и раньше замечали неровную походку, бессвязную речь. Дональд Трамп иначе как Сонный Джо его и не называл. Но чтобы вот так, железный кулак американской армии, пусть и в отставке, ополчился на верховного главнокомандующего. Мол с головой у него не все в порядке? Кино какое-то:

"Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего. Он должен уметь быстро принимать точные решения в области национальной безопасности, затрагивающие жизнь и здоровье в любом месте, днем или ночью".

Да уж. Такому что кнопку нажать, что флот отправить в украинские степи. Кстати, легендарной Джен Псаки приписывали уже подобную инициативу. Настал ее звездный час, в хорошей компании оказалась Джен.

В апреле в Турции 100 отставных адмиралов осудили президента Эрдогана за проект строительства канала к Черному морю. Генпрокуратура Турции тут же начала расследование в отношении отставных военных. А пресс-секретарь Эрдогана заявил: "Группа военных пенсионеров выступила с заявлением, напоминающим периоды переворота, поставив себя в нелепую и жалкую ситуацию".

В Америке пошумели-пошумели, да успокоились.

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