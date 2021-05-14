Реальность или фейк? Эксперт оценил новую угрозу на Чернобыльской АЭС

Украинские специалисты не способны выполнить работы по мониторингу ЧАЭС

Несут ли угрозу выявленные процессы в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС на самом деле? Почему информация об этой проблеме появилась именно сейчас? И чем опасно нежелание Украины сотрудничать с Россией в области атомной энергетики?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил член общественного совета Росатома Валерий Меньшиков.

"Угрозы на сегодняшний день нет. Есть причины, по которым возник вброс в информационное поле. Специалисты на Украине по ядерной энергетике остались на скудном формировании и не могут выполнить даже очень серьёзные работы по мониторингу", - рассказал он.

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