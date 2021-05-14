В Тюменской области спасли от лесного пожара две деревни

Огонь остановили буквально в 100 метрах от жилых домов

Продолжает расти площадь природных пожаров в Тюменской области. За сутки огнем пройдено еще 7 тысяч гектаров, передает "ТВ Центр".

По данным Авиалесоохраны, сейчас в регионе горит около 53 тысяч гектаров леса. Тушение ведет совместная группировка. Военнослужащие отстояли деревни Булановка и Михайловка. Пожар полыхал практически в ста метрах от населенных пунктов. Очаги возгорания по-прежнему находятся в нескольких километрах от сел Мизоново и Ожогино, но непосредственной угрозы для жителей нет.

Накануне прибыло подкрепление из пожарных десантников Авиалесоохраны. С воздуха постоянно ведется мониторинг. На всей территории области действует режим ЧС. В ходе рейдов спасатели продолжают выявлять виновных в умышленных поджогах.

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