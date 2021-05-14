Греция примет вакцинированных "Спутником V" туристов

Рейсы между Москвой и Афинами пока 2 раза в неделю

Для российских туристов открывается Греция. С этой пятницы всех въезжающих в страну не будут помещать в карантин. Власти обещают безопасный отдых, сообщает "ТВ Центр".

По прибытии необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест - он должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета. Действителен и сертификат о прививке, в том числе нашим "Спутником V". Греция признает российскую вакцину.

Переболевшие могут предоставить справку о наличии антител. Правда, улететь на отдых пока можно только два раза в неделю. Именно так налажено авиасообщение между Москвой и Афинами.

С 15 мая часть ограничений снимает Турция. Ситуация в стране стабилизируется. И туристы из 16 стран могут приезжать на отдых без теста на коронавирус. Россиян в списке нет, до 1 июня границы между нашими государствами закрыты.

Мальдивы стали 65-й страной, которая зарегистрировала "Спутник V". Между тем, в России сейчас разработаны четыре вакцины. Помимо "Спутника V", это "ЭпиВакКорона", "Ковивак" и "Спутник Лайт", который, по данным специалистов центра Гамалеи, защищает от инфекции как минимум 5 месяцев. Во всех регионах продолжается массовая вакцинация. Именно она должна привести к выработке коллективного иммунитета против ковида.

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