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Картину Пабло Пикассо продали на аукционе за $103 млн

09:05
  • пятница
  • 14 мая 2021

Речь идет о полотне "Женщина, сидящая у окна"

Сразу несколько десятков шедевров мировой живописи XX века ушли с молотка на аукционе в Нью-Йорке. Рекорд в 103 с половиной миллиона долларов в этот раз установила картина Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна".

На полотне - возлюбленная испанского художника. Картина написана в 1932 году. Это время историки живописи считают расцветом творчества Пикассо. "Мост Ватерлоо. Эффект тумана" французского импрессиониста Клода Моне значительно уступил в стоимости "Женщине, сидящей у окна". И был продан за 48 с половиной миллионов долларов.

Еще один "Мост ...в Тренктае" знаменитого голландца Винсента Ван Гога ушел с молотка более чем за 39 миллионов.

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