В Израиле опровергли сообщения о вторжении в сектор Газа

Журналистов ввели в заблуждение некоторые высказывания представителей армии

Наземное вторжение армии Израиля в сектор Газа не начиналось, утверждают представители израильских структур безопасности. Они предполагают, что журналистов ввели в заблуждение некоторые формулировки, использованные в заявлениях Армии обороны Израиля.

"Израильская армия не ведет наземное вторжение в сектор Газа на данный момент", — цитирует представителя силовых структур РИА Новости.

Издание The Times of Israel напоминает, что крупные западные СМИ, основываясь на заявлении представителя ЦАХАЛ о том, что военнослужащие "находятся в секторе Газа", сообщили о вторжении израильской армии на палестинские территории и о начале сухопутной операции в регионе.

Обстановка вокруг сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Все началось с решения суда о принудительном выселении нескольких палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джарах. Жителям израильских населенных пунктов, находящихся в четырехкилометровой зоне от границы с сектором Газа, предписано не покидать бомбоубежищ до дальнейшего уведомления. За несколько дней из палестинского сектора по израильским городам было выпущено около 1600 ракет.

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