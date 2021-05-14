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Сергунина: Более 120 тыс. человек приняли участие в акции "День без турникетов" с момента ее запуска

09:33
  • пятница
  • 14 мая 2021

Прошло больше 2 тысяч экскурсий

Больше 120 тысяч человек стали участниками акции "День без турникетов" с сентября 2012 года. Результаты работы программы сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Для них было организовано более 2 тысяч экскурсий. Партнерами проекта уже стали больше 260 организаций из разных сфер. Это не только промпредприятия, но и, например, известные IТ-компании. В прошлом году мы посвятили "День без турникетов" востребованным и перспективным профессиям", - сообщила Сергунина.

Участники акции могут увидеть, как устроены столичные предприятия, и узнать о создаваемых в городе технологиях. В 2020 году во время пандемии "День без турникетов" перешел в онлайн-формат. Организаторы записали 58 виртуальных экскурсий и представили фильм "Профессии 2.0: Трансформация". В этом году акция вернулась к привычному офлайн-формату.

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