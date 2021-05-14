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Россияне назвали способы зарабатывать больше

08:52
  • пятница
  • 14 мая 2021

Не все готовы больше трудиться, чтобы повысить доход

Треть россиян уверена, что больше зарабатывать им помогут курсы по повышению квалификации и обучение, а каждый седьмой считает, что ради достойной зарплаты необходимо больше и качественнее работать, показал опрос сервиса SuperJob.
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При ответе на вопрос, как больше зарабатывать, не меняя работу на более прибыльную, 13% респондентов посоветовали чаще проявлять целеустремленность и инициативу. 12% полагают, что повысить доход помогут переговоры с работодателем о повышении зарплаты, передает РИА Новости.

"Каждый двадцатый считает, что нужно открывать свой бизнес, 4% советуют осваивать новую профессию. По 3% - искать подработку или заводить полезные связи. Строить карьеру, развивать интеллект и искать источники пассивного дохода считают необходимым по 2%", - говорится в результатах исследования.

Опрос был проведен среди жителей 358 населенных пунктов из всех регионов России в период с 26 апреля по 4 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

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