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Жару и короткие грозы пообещали москвичам в последний день недели

09:01
  • пятница
  • 14 мая 2021

Атмосферное давление понизится

Кратковременные дожди с грозой придут в столицу во второй половине дня пятницы. По данным синоптиков, воздух в Москве прогреется до 24 градусов.
Москвичей предупредили о дождях с грозами

"Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. В столице плюс 22-24, в Подмосковье плюс 19-24 градуса тепла", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Как рассказал метеоролог агентству РИА Новости, количество осадков везде будет разное. Где-то выпадет до 5-6 миллиметров, а на соседней улице может быть сухо. Атмосферное давление понизится до 745 миллиметров ртутного столба – это немного ниже нормы. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый.

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