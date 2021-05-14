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Биолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 в странах со 100% вакцинацией

13:04
  • пятница
  • 14 мая 2021

На Сейшельских островах привили 100% населения, но новые заболевшие все еще есть

Даже если все население страны сделает прививку от коронавирусной инфекции, рост заболеваемости может начаться вновь, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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Она объяснила, что подобная ситуация возможна в тех странах, где люди были привиты более слабыми вакцинами, чем "Спутник V", Pfizer и Moderna.

"На Сейшельских островах удалось провакцинировать 100% населения, но через какое-то время снова началась вспышка заболеваемости. Дело в том, что там была вакцинация не слишком эффективной китайской вакциной и AstraZeneca. Эти вакцины дают в среднем субоптимальный иммунный ответ (то есть защита около 70%), и вот результат", - отметила Баранова.

Она подчеркнула, что россиянам для вакцинации лучше выбирать "Спутник V", а жителям Европы - Pfizer или Moderna. Делать прививку более слабыми препаратами стоит лишь в том случае, если в наличии нет обозначенных вакцин, передает РИА Новости.

"Но в реальности, конечно, все происходит не так - все решают цена и логистика, а они в каждой стране свои. По календарю доступности противокоронавирусных прививок, такие страны как Пакистан и Афганистан сейчас стоят в очереди на 2023 год", - добавила Баранова.

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