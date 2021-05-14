Биолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 в странах со 100% вакцинацией

На Сейшельских островах привили 100% населения, но новые заболевшие все еще есть

Даже если все население страны сделает прививку от коронавирусной инфекции, рост заболеваемости может начаться вновь, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она объяснила, что подобная ситуация возможна в тех странах, где люди были привиты более слабыми вакцинами, чем "Спутник V", Pfizer и Moderna.

"На Сейшельских островах удалось провакцинировать 100% населения, но через какое-то время снова началась вспышка заболеваемости. Дело в том, что там была вакцинация не слишком эффективной китайской вакциной и AstraZeneca. Эти вакцины дают в среднем субоптимальный иммунный ответ (то есть защита около 70%), и вот результат", - отметила Баранова.

Она подчеркнула, что россиянам для вакцинации лучше выбирать "Спутник V", а жителям Европы - Pfizer или Moderna. Делать прививку более слабыми препаратами стоит лишь в том случае, если в наличии нет обозначенных вакцин, передает РИА Новости.

"Но в реальности, конечно, все происходит не так - все решают цена и логистика, а они в каждой стране свои. По календарю доступности противокоронавирусных прививок, такие страны как Пакистан и Афганистан сейчас стоят в очереди на 2023 год", - добавила Баранова.

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