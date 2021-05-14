В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

Пожилым людям захотели выдавать деньги на защитные маски и перчатки

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести новое единовременное пособие для пенсионеров, на которое они смогут купить средства индивидуальной защиты. Соответствующее обращение он направил главе Минтруда Антону Котякову.

Парламентарий отметил, что пожилые люди особенно уязвимы во время пандемии, поскольку находятся в группе риска. При этом часто пенсионеры не могут выделить из собственного бюджета деньги на покупку защитных масок и перчаток. Сухарев предложил ежегодно выдавать таким людям именные сертификаты, которые можно потратить только на заранее определенные цели, передает RT.

"Прошу вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста", - сказано в обращении.

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