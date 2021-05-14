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В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

09:39
  • пятница
  • 14 мая 2021

Пожилым людям захотели выдавать деньги на защитные маски и перчатки

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести новое единовременное пособие для пенсионеров, на которое они смогут купить средства индивидуальной защиты. Соответствующее обращение он направил главе Минтруда Антону Котякову.

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Парламентарий отметил, что пожилые люди особенно уязвимы во время пандемии, поскольку находятся в группе риска. При этом часто пенсионеры не могут выделить из собственного бюджета деньги на покупку защитных масок и перчаток. Сухарев предложил ежегодно выдавать таким людям именные сертификаты, которые можно потратить только на заранее определенные цели, передает RT.

"Прошу вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста", - сказано в обращении.

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