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Картой "Тройка" можно будет платить за проезд в 40 регионах России

09:34
  • пятница
  • 14 мая 2021

Разрабатываются удобные тарифы для пассажиров

Транспортной картой "Тройка" в скором времени можно будет оплатить проезд более чем в 40 регионах России. Это очень удобный инструмент как для пассажиров, так и для городских властей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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"Более 40 регионов Российской Федерации рассматривают или уже вводят карту "Тройка". Это на самом деле очень удобный инструмент не только для пассажиров. Это еще и очень серьезный аналитический инструмент для городских властей", - сказал Ликсутов. Заммэра пояснил, что с помощью полученных данных можно более грамотно планировать маршрутную сеть городского транспорта.

Преимуществ у карты "Тройка" много. Это контроль за оплатой проезда, удобные тарифы для пассажиров, возможность комбинировать тарифы разных видов транспорта. Распространение карты поможет удобно и легко пользоваться городским транспортом не только в Москве, но и во всех регионах, передает РИА Новости.

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