Картой "Тройка" можно будет платить за проезд в 40 регионах России

Разрабатываются удобные тарифы для пассажиров

Транспортной картой "Тройка" в скором времени можно будет оплатить проезд более чем в 40 регионах России. Это очень удобный инструмент как для пассажиров, так и для городских властей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Более 40 регионов Российской Федерации рассматривают или уже вводят карту "Тройка". Это на самом деле очень удобный инструмент не только для пассажиров. Это еще и очень серьезный аналитический инструмент для городских властей", - сказал Ликсутов. Заммэра пояснил, что с помощью полученных данных можно более грамотно планировать маршрутную сеть городского транспорта.

Преимуществ у карты "Тройка" много. Это контроль за оплатой проезда, удобные тарифы для пассажиров, возможность комбинировать тарифы разных видов транспорта. Распространение карты поможет удобно и легко пользоваться городским транспортом не только в Москве, но и во всех регионах, передает РИА Новости.

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