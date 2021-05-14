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Раскрыто влияние коронавируса на продолжительность жизни

10:35
  • пятница
  • 14 мая 2021

Данные получены в США

Коронавирус сокращает продолжительность жизни в среднем на 1,5-2 года, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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Специалист отметила, что COVID-19 – это системное заболевание, которым можно переболеть несколько раз.

"Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращается нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно. Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на 1,5-2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса", - рассказала Баранова.

Она добавила, что статистика взята в США, однако в России, вероятно, ситуация не будет сильно отличаться, передает РИА Новости.

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