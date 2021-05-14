Природные пожары подобрались к Тюмени и Красноярску

Тушению мешает жара и сильный ветер

В российских регионах за прошедшие сутки увеличилась площадь природных пожаров. По данным Авиалесоохраны, огнём охвачено более 56 тысяч гектаров леса. Из них почти 53 тысячи горит в Тюменской области. Стихия вплотную подбирается к населённым пунктам.

Сотни тысяч гектаров леса уничтожено. Огненное кольцо всё плотнее стягивается вокруг Тюменской области, ближе и ближе подбираясь к населённым пунктам. Сдаваться на милость стихии местные жители не готовы - дежурят по периметру посёлков. Своими силами пытаются отстоять собственные дома и остановить распространение огня. Задача сложная. Площадь возгорания увеличивается с каждым днём. Зарево пожара видно уже в столице области - огонь бушует в пригороде Тюмени.

На борьбу с огнём сейчас брошены все силы. Сотрудники МЧС и Авиалесоохраны работают практически без отдыха. В светлое время суток распространение огня контролируют с воздуха. Лесной массив патрулируют беспилотники и вертолёты МИ-8, которые сбрасывают на горящую тайгу тонны воды. Впрочем, лететь приходится практически вслепую - слишком сильное задымление. В некоторых районах подобраться к очагу возгорания сложно физически. В этих случаях справиться с пожаром могут только десантники-парашютисты. Горящую местность тушить приходится вручную.

Ситуацию осложняет погода. В регионе – 30-градусная жара и сильный ветер, который лишь раздувает пламя. Дождей не было уже месяц, да и прогнозы погоды неутешительны. С понедельника в Тюменской области введён режим ЧС. Въезд в леса и их посещение запрещены. Запах едкого дыма ощущают жители практически во всех районах Уральского федерального округа.

В связи с ухудшающейся пожарной обстановкой в регионе участились рейды МЧС. Сотрудники проводят беседы, раздают памятки и датчики дыма. Повторяя: главная причина столь активного распространения лесных пожаров - несанкционированные палы сухой травы.

Обстановка остаётся сложной во многих регионах России. С каждым днём пожары захватывают новые территории как в Сибири, так и на Дальнем Востоке. Дым от огня уже накрыл Красноярск.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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