Израильская армия заявила о крупнейшей атаке по объектам в секторе Газа

40 минут территорию анклава обстреливали с земли и воздуха

Крупнейшую с начала обострения военную операцию провела минувшей ночью армия Израиля. Его авиация атаковала объекты радикалов в Секторе Газа. Число палестинцев, погибших за последние дни, превысило 100 человек. Жертвы и пострадавшие есть и со стороны Тель-Авива.

Вой сирен, всполохи разрывающихся снарядов. Система ПВО "Железный купол" отражает удар по израильскому городу Ашкелон. Движение ХАМАС заявляет, что теперь в ход пошли боеприпасы дальностью свыше 200 километров. То есть под ударом большая часть Израиля. По последним данным, атаке подвергся химзавод на границе с Сектором Газа.

В ответ - самая массированная за последние дни атака со стороны Израиля. 40 минут территорию анклава обстреливают с земли и воздуха. В любой момент может начаться наземная операция. Официального приказа еще нет. Но, по словам пресс-службы Армии обороны Израиля, ведется активная военная подготовка. Мобилизованы 9 тысяч резервистов. К границам Газы переброшены десантники, пехота и бронетанковые подразделения.

За эти несколько дней обстрелов в Секторе Газа погибли более 100 палестинцев. Свыше полутысячи человек получили ранения. Повреждены школы и больницы. Разрушены жилые дома. На камеру попадает телефонный разговор одного из жителей анклава с представителем израильской армии. Мужчину предупреждают, что этой ночью цель ударов будет совсем близко с его домом.

А на израильских улицах нарастает волна насилия. Несмотря на патрули полиции и введенный в ряде городов комендантский час, погромы и столкновения между арабами и израильтянами не прекращаются.

Беспорядки в Хайфе, Яффе. По данным Минздрава Израиля, только за последние сутки ранения в ходе уличных столкновений получили более 100 человек. В связи с обстановкой в стране ряд международных авиакомпаний приостановили полеты в Израиль.

Международное сообщество призывает к деэскалации и политическому выходу из кризиса. Накануне в Тель-Авив приезжала делегация посредников из Египта. Однако усилия провалились. По данным телеканала "Аль-Арабия", отказал в перемирии Израиль. Поддержу которому сейчас активно оказывает Вашингтон.

Страны ЕС и Россия призывают стороны к диалогу. Заседание Совбеза ООН по ситуации в Израиле и Палестине пройдет в воскресенье.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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