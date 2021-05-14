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Украинского депутата избили в прямом эфире (видео)

11:59
  • пятница
  • 14 мая 2021

Из-за чего возник конфликт?

Таланты дипломатии и решения споров вновь демонстрируют украинские политики. Бывший и нынешний депутаты Рады устроили драку в прямом эфире одного из местных телеканалов.
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Олег Барна и Дмитрий Соломчук - противники на политической арене, и как не могли договориться в парламенте, так не сошлись и на этот раз - по поводу запуска в стране рынка земли, сообщает "ТВ Центр".

Вместо конструктивного диалога оппоненты начали забрасывать друг друга оскорблениями, а затем и вовсе пустились врукопашную. Разнимать схватку пришлось ведущим. "Слуга народа" заработал гематому, и, окончательно обидевшись на бывшего коллегу, пообещал привлечь его к ответственности.

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