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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Казани детей

11:57
  • пятница
  • 14 мая 2021

Накануне один из пострадавших перенес уникальную операцию

В Москве врачи детской клинической больницы в пятницу оперируют девочку, пострадавшую в результате стрельбы в казанской школе. Ей предстоит удалить фрагменты пуль из грудной клетки, сообщает "ТВ Центр".
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Еще один мальчик, поступивший в РДКБ, накануне перенес уникальную операцию. Инородные тела после ранения застряли в области шеи и позвоночника, и работа с таким поражением должна быть ювелирной. Медики с задачей справились, и сейчас ребенок восстанавливается после вмешательства. Его состояние хоть и тяжелое, но стабильное, и жизни теперь ничто не угрожает.

"Здесь работает большая группа клинических психологов. Дети находятся в стабильном состоянии, мы рассчитываем на их выздоровление, мы движемся в этом направлении", - рассказал научный руководитель РДКБ, академик РАН Александр Румянцев.

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