"Температурные качели": в центре Петербурга осыпаются фасады домов

За столетия тяжелые гипсовые и известняковые украшения стали очень чувствительны к погоде

Прогулки по городу - с риском для жизни и здоровья. В Санкт-Петербурге участились случаи, когда штукатурка и лепнина отваливается с фасадов исторических зданий. Иногда декоративные элементы падают прямо на головы прохожих. Одним из таких происшествий заинтересовалась прокуратура. В чём причина происходящего?

Охранник Джафар следит за порядком на уличной террасе ресторана на Невском проспекте. В этот день он немного опоздал на работу. И пока его не было, прямо на то место, где он обычно сидит, прилетел массивный камень с фасада.

На Малой Морской у дома 8 на неделе вообще едва не произошла трагедия - под самой крышей сорвался 15-сантиметровый фрагмент фасада и попал 47-летней женщине в затылок.

Историческая застройка центра Санкт-Петербурга формировалось с середины 18 века. Дома рядом с императорским Зимним дворцом строили богатейшие люди страны, из знати и купечества. На Невском проспекте здания до сих пор называют по именам первых владельцев - дом Мертенса, дом Чичерина, дом Палкина. Они старались перещеголять один другого роскошью внешнего убранства. Капители, фронтоны, каннелюры от барокко до модерна - девелоперская мода 18 и 19 веков.

Но за столетия тяжелые гипсовые и известняковые украшения напитались влагой петербургских дождей и стали очень чувствительны к погоде. Особенно к так называемым "температурным качелям". Вот и сейчас больше недели, все праздники, термометры показывали чуть выше нуля, и вдруг исторический температурный рекорд. На этой неделе в Петербурге было 27 градусов тепла. Управляющие домовые компании сбились с ног, мониторя опасные адреса:

За прошлую неделю взяли на карандаш более 20 опасных адресов. По каждому отправили промышленных альпинистов - сбить отслаивающуюся штукатурку, снять опасные куски лепнины. В таком виде исторические здания по плану должны дожидаться капитального ремонта.

В одном только Центральном районе города 2500 зданий так называемого "старого фонда". Горожане уже посчитали: со скоростью ремонта 200 домов в год региональная программа растянется на десятилетия. И открыточный вид Санкт-Петербурга рискует стать "убийственно" красивым.

В Петербурге есть огромное количество улиц с очень узкими тротуарами - и порой бывает физически невозможно держаться подальше от зданий. Остается только одно - смотреть не только под ноги, но и вверх.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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