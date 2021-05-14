Собянин дал старт проходке тоннеля метро от "Пыхтино" до "Рассказовки"

В 2023 году будет создана уникальная линия метро, заявил мэр столицы

В пятницу на Калининско-Солнцевской линии метро от будущей станции "Пыхтино" до "Рассказовки" начали прокладывать правый перегонный тоннель. Старт дал мэр Москвы Сергей Собянин. Буквально два месяца назад здесь начали прокладывать левый тоннель, в следующем году такие работы пройдут между "Пыхтино" и "Внуково" и, как отметил сегодня Сергей Собянин, к 23 году столица получит уникальную линию.

Первые метры пройдены. Всего в течение года тоннелепроходческому щиту "Наталия" необходимо преодолеть под землей чуть больше двух километров на перегоне от станции "Пыхтино" до "Рассказовки". То опускаясь, то поднимаясь - перепад высот от минус 13 до минус 20 метров. Коллега "Наталии" "Роза" начала работу в левом тоннеле еще в марте и прошла уже 260 метров. Чем дальше, тем выше скорость движения щитов.

Параллельно рабочие сооружают платформу "Пыхтино" - вдоль Боровского шоссе. Станция мелкого заложения - ее бетонный контур уже очерчен. Завершена пятая часть всех необходимых работ.

Вдоль платформы одна из стен будет глухой. Поскольку рядом находится аэропорт "Внуково", то было принято решение оформить ее в виде огромной хронологической ленты, посвященной истории развития отечественного авиастроения. Другая стена получит панорамное остекление. Через него пассажирам будет открываться живописный вид на реку Ликову.

Потолок украсят подсвеченными турбинами самолетов, а над наклонным ходом эскалатора подвесят модель Ту-144. Полы и стены отделают светло-серым гранитом с чёрным габбро - плутонической горной породой. Вслед за "Пыхтино" начнется проходка нового участка до "Внуково". Один из отрезков будет наземным и пройдет по новому метромосту через Ликову. Сейчас готовность переправы около 80 процентов. Длина моста - 460 метров, он станет вторым по протяжённости после Лужнецкого через Москву-реку. Завершить сооружение обоих тоннелей планируется следующей весной.

"И в 23-м году будет создана уникальная линия – в мире нет таких, чтобы метро приходило в аэропорты. Метро Москвы придет в аэропорт "Внуково". Уникальный проект, который будет очень нужен и полезен для москвичей. И жителей, которые в новых микрорайонах проживают", - рассказал Собянин.

В районе аэропорта и нескольких поселков Новой Москвы вдоль Боровского и Киевского шоссе проживают и работают около 350 тысяч человек. Новые станции, безусловно, будут востребованы пассажирами, прибывающими во Внуково. После ввода нового участка длина Солнцевского радиуса желтой ветки превысит 30 километров. Накануне 86-го дня рождения Московского метрополитена мэр Москвы наградил лучших сотрудников подземки и поздравил с профессиональным праздником.

"Очень большое событие для ваших коллективов и для москвичей в целом, потому что метро для них – это почти дом родной. Они едут на работу, возвращаются почти каждый день. И для них очень важно, как метро работает, развивается. Метро Москвы – это гордость для города и для страны. За последние 10 лет огромный толчок приобрело развитие всего транспортного узла и, в частности, метрополитена", - заявил Собянин.

В планах на этот год – завершить строительство более чем 27 километров линий и 11 новых станций метро. Быстрыми темпами обновляется подвижной состав. Ожидается, что к 24 году он станет самым молодым и современным в Европе и Америке.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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