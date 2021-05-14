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В Общественной палате обсуждают проблему организации парковок

12:26
  • пятница
  • 14 мая 2021

Для льготников нужно предусмотреть бесплатные места, заявила Светлана Разворотнева

Проблему организации парковок в пятницу обсуждают в Общественной палате. Участники дискуссии планируют разработать механизм, позволяющий устранить нехватку мест для автомобилей во дворах, передает "ТВ Центр".

По их мнению, важно не только позаботиться об удобстве жителей, но и обеспечить свободный проезд для машин экстренных служб. В этом помогут, например, недорогие многоуровневые гаражи в спальных районах.

По словам председателя комиссии общественной палаты Светланы Разворотневой, для льготных категорий граждан обязательно нужно предусмотреть бесплатные места, но и для остальных сумма должна быть приемлемой.

"Я считаю, что, если город будет предоставлять бесплатные земельные участки для подобного строительства, брать на себя все согласительные и разрешительные процедуры, то возведение этой стальной конструкции будет достаточно дешевым, 150-300 тысяч рублей – это нормальная цена", - отметила Разворотнева.

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