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В Южном Чертанове открылась выставка, посвященная полету Гагарина

12:42
  • пятница
  • 14 мая 2021

Ее посетил космонавт Роман Романенко

В московском районе Чертаново Южное открылась выставка, посвящённая 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина. Экспозицию составили сами жители - дети и взрослые. Они принесли собственные рисунки планет и звёзд, ракет и портреты покорителей Вселенной, сообщает "ТВ Центр".

Всех участников наградил памятными дипломами космонавт, герой России Роман Романенко. Он рассказал, что и сам когда-то участвовал в подобных мероприятиях.

"Дети тянутся к космосу, космонавтике, изучают историю. Сегодня можно сказать, что большинство из них знает первопроходцев, а это наши с вами соотечественники. Я в свое время участвовал в таких выставках. И, наверное, это также оставило след в моей жизни, и я выбрал профессию космонавта", - отметил Роман Романенко.

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