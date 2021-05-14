В Москву из Якутии доставят на лечение белую медведицу

Сильно истощенный зверь нуждается в серьёзном обследовании

Долгое время медведица бродила по тайге и трассам, заходила в посёлки, пугая жителей. Оказалось, животное попало на материк с островов в Северном Ледовитом океане, преодолев тысячи километров.

Весть о том, что белый медведь повадился к удочкам и домам местных жителей, разнеслась быстро. В этих краях ничего подобного никогда не было. Люди перешли в глухую оборону и начали разговаривать шёпотом.

Животное вело себя странно – не реагировало даже на громкий лай собак. Вскоре выяснилось, что у медведя, а, если быть точнее, медведицы, просто не было сил на сопротивление. Истощенная, уставшая, она просила о помощи, пройдя невероятное – и по медвежьим, и по человеческим меркам – расстояние.

"Этот вид – он, в основном, обитает в Арктике, в прибрежье моря Лаптевых. Именно с нашей стороны – республики Саха-Якутия. И то, что он проник вглубь материка более чем на тысячу километров – никогда такого не было", - рассказал начальник управления биологических ресурсов Роман Сметанин.

Мониторившие передвижение медведицы специалисты диву дались – с какой выносливостью она преодолевала лесные массивы, горы и тундру. В общей сложности прошла вглубь материка две с половиной тысячи километров. Причем передвигалась осторожно – по малонаселенным территориям. Что именно ею двигало, до сих пор – загадка.

Спасали истощенную медведицу всем миром и без помощи снотворного. Давно испробованным дедовским способом. Применили рыбий жир в очень больших количествах. Сработало. Выпила – и спокойно перенесла весь путь в вертолёте.

Передержка - временное пристанище - медведице понравилась. Косолапая рекордсменка отъедается и не подозревает, что её судьба решается на федеральном уровне.

"Как краснокнижный вид, он находится под защитой государства. Поэтому по решению Росприроднадзора Российской Федерации оно будет пока передано на передержку в Московский зоопарк для дальнейшего исследования и лечения, и там уже дальнейшую его судьбу будут решать", - сообщил руководитель Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Яков Сивцев.

До вердикта столичных специалистов говорить о будущем юной медведицы – экстремалки рано. Если её и выпустят в дикую природу, в родную Арктику, после столь успешного марш-броска она вполне может замахнуться на новый рекорд.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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