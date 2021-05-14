ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Массовым отравлением студентов в Комсомольске-на-Амуре занялся СК

09:52
  • пятница
  • 14 мая 2021

Возбуждено уголовное дело

Массовым отравлением студентов колледжа в Комсомольске-на-Амуре занялся Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.
Роспотребнадзор выясняет причины массового отравления детей в Кирове

"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - приводит сообщение регионального Следственного управления СК РИА Новости.

Следователи устанавливают точное число заболевших и источник распространения инфекции. На данный момент известно о 16 отравившихся студентах и двух преподавателях колледжа. Врачи диагностировали кишечную инфекцию. Состояние пациентов оценивают как удовлетворительное.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.