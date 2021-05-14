Массовым отравлением студентов в Комсомольске-на-Амуре занялся СК

Возбуждено уголовное дело

Массовым отравлением студентов колледжа в Комсомольске-на-Амуре занялся Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - приводит сообщение регионального Следственного управления СК РИА Новости.

Следователи устанавливают точное число заболевших и источник распространения инфекции. На данный момент известно о 16 отравившихся студентах и двух преподавателях колледжа. Врачи диагностировали кишечную инфекцию. Состояние пациентов оценивают как удовлетворительное.

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