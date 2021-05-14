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Самые яркие выступления России на "Евровидении"

15:52
  • пятница
  • 14 мая 2021

Наша страна участвует в конкурсе с 1994 года

Многие россияне считают "Евровидение" одним из главных музыкальных событий года. И не напрасно – за всю историю конкурса исполнители из разных стран не раз удивляли зрителей как вокалом и выбором песен, так и яркими и интересными номерами. "ТВ Центр" расскажет, чем за 28 лет участия запомнилась Россия на "Евровидении".

2000 год – Алсу

 

16-летняя Алсу с песней Solo стала первой участницей "Евровидения" от России, которая решила спеть песню не на русском, а на английском языке. Также она оказалась первой, кто смог не просто хотя бы попасть в десятку лучших, но и занять призовое второе место – до нее это не удавалось ни Алле Пугачевой, ни королю российской поп-сцены Филиппу Киркорову.

2003 год – t.A.T.u.

 

2003 год – и вновь от России на "Евровидение" едут молодые красавицы, теперь уже две. На конкурс отправили группу t.A.T.u. с песней с песней "Не верь, не бойся" на русском языке. К тому моменту Лена Катина и Юля Волкова были широко известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Пикантной деталью образа девушек стали поцелуи на сцене, но организаторы конкурса строго-настрого запретили россиянкам использовать этот прием и даже пригрозили дисквалификацией. На родину исполнительницы вернулись с третьим местом – до победы в конкурсе им не хватило всего трех баллов.

2006 год – Дима Билан

 

Одним из самых ярких выступлений от России на "Евровидении" стал номер Димы Билана на песню "Never Let You Go". Белые балерины, белый рояль, певец в белой майке – на сцене действительно было на что посмотреть. Тогда российский исполнитель произвел фурор, но первое место ему так и не досталось – артист вернулся домой с почетным "серебром".

2008 год – Дима Билан

 

Дима Билан стал первым участником от России, кто ездил на "Евровидение" дважды. В этот раз, чтобы "добить" привередливую иностранную публику, россияне развернули на сцене настоящее ледовое шоу. Перед зрителями выступил олимпийский чемпион Евгений Плющенко, на скрипке ему подыгрывал венгерский композитор и скрипач Эдвин Мартон, а жемчужиной выступления, естественно, стал Дима Билан и его конкурсная песня Believe. Музыканту впервые за все участие России в "Евровидении" удалось занять первое место и получить право встречать музыкантов со всего мира на своей территории.

2009 год – Анастасия Приходько

 

В 2009 году "Евровидение" прошло в Москве. Представлять Россию выпала честь Анастасии Приходько с песней "Мамо", которую девушка исполнила на русском и украинском языках. Лирическая композиция и простое платье певицы стали своеобразным фоном для происходящего на огромном экране за спиной певицы – за 3 минуты песни анимированное изображение Приходько превратилось из молодой девушки в пожилую женщину. Этот ход оценили не многие, в результате певица заняла лишь 11 место.

2012 год – "Бурановские бабушки"

 

На этот раз показывать свои таланты на "Евровидении" отправились "Бурановские бабушки" – самые возрастные исполнительницы за всю историю участия России в конкурсе. Старушки в народных костюмах возле печки исполнили зажигательную песню "Party for Everybody" на удмуртском и английском языках  и очаровали зрителей. Запоминающийся и позитивный номер принес им второе место.

2015 год – Полина Гагарина

 

Номер Полины Гагариной на "Евровидении" не назвать оригинальным – красивая девушка в красивом платье поет красивую песню. Однако этого оказалось достаточно. Сильный голос россиянки покорил зрителей и принес ей заслуженное второе место.

2016 год – Сергей Лазарев

 

В 2016 году на "Евровидение" отправился Сергей Лазарев с песней You are the only one. Во время выступления артист не просто исполнял композицию, но еще и ходил по стенам, парил в космосе и даже отрастил себе огромные черные крылья – естественно, благодаря сложным спецэффектам. Результат – третье место.

2018 год – Юлия Самойлова

 

Отправить Юлию Самойлову на "Евровидение" хотели еще в 2017 году, но из-за выступлений в Крыму артистке запретили въезд на территорию Украины, где и проходил конкурс. А потому Самойловой оставалось лишь подождать год и блеснуть талантом в Португалии. Девушка, находясь в кратере импровизированного вулкана, исполнила песню I won't break, но без казуса не обошлось – артистка во время выступления забыла текст. Да и сам факт того, что от России отправили выступать девушку-инвалида, вылился в скандал и обвинения в цинизме. В результате Самойловой даже не удалось попасть в финал.

2019 год – Сергей Лазарев

 

В 2019 году на "Евровидение" вновь поехал Сергей Лазарев. На этот раз было решено сделать упор на вокальные данные исполнителя – и это с блеском удалось. В песне Scream у Лазарева получилось поразить публику мощным вокалом, а "изюминкой" выступления стали зеркальные отражения певца, которые к середине номера начали практически жить своей жизнью. Но повторить триумф Димы Билана и улучшить свой результат Лазарев, увы, не смог – он снова получил третье место.

2020 год – Little Big

 

В прошлом году российская группа Little Big произвела на "Евровидении" настоящий фурор. Клип на песню Uno в одночасье стал самым просматриваемым среди всех представленных в 2020 году, а вскоре и вовсе оказался рекордсменом. Видео посмотрели более 134 миллионов раз, что является рекордом по числу просмотров клипов участников "Евровидения". Но принести стране хоть какое-то место музыканты так и не смогли – конкурс было решено отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В этом году Россию на престижном музыкальном конкурсе представит певица Манижа.

 

Ее песню Russian Woman высоко оценили за рубежом, а вот сами россияне оказались не в восторге от выбранной композиции – по мнению многих, она порочит образ русских женщин. Маниже предстоит участие в полуфинале "Евровидения" во вторник, 18 мая. А затем, если удастся пройти дальше, она выступит 22 мая в финале конкурса. Остается пожелать артистке удачи и дождаться результатов – на "Евровидении" они часто оказываются непредсказуемыми.

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