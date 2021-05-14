Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Российский лидер подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялся поздно вечером 13 мая. Основной темой беседы стала ситуация на армяно-азербайджанской границе.

"В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года, прежде всего - в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Пашинян, в свою очередь, подчеркнул необходимость конструктивного диалога и взаимодействия. По его словам, все возникающие проблемы должны разрешаться исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. Стороны также обсудили вопросы восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

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