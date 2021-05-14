В Южном округе Москвы прошел детский турнир по плаванию на призы Евгения Нифантьева

Он пообещал добиться строительства еще 100 бассейнов в городе

Юные спортсмены Южного округа приняли участие в командных состязаниях по плаванию. Соревнования организованы членом Общественной палаты России Евгением Нифантьевым.

В комбинированную эстафету вошли оригинальные конкурсы, например, "Плот", в котором юные спортсмены должны были всей командой оперативно соорудить плот и проплыть заданную дистанцию. А в "конкурсе капитанов" представителям команд предстояло собрать со дна бассейна кольца и палки.

Нифантьев отметил важность плавания для здоровья человека и пообещал добиться строительства еще 100 бассейнов в городе. Участники соревнований это предложение поддержали. По их мнению, в каждом районе должен появится свой бассейн, что позволит заниматься спортом в шаговой доступности от дома.

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