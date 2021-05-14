В Красноярском крае пропало воздушное судно

Получен сигнал с аварийного маяка

Спасатели в Красноярском крае получили сигнал с аварийного маяка неустановленного воздушного судна. В районе поиска сотрудники МЧС обнаружили задымление.

"В Минусинском районе зарегистрировано срабатывание аварийного маяка на неустановленном воздушном судне", - приводит слова представителя экстренных служб РИА Новости.

Источник агентства ТАСС, в свою очередь, сообщил, что в районе предполагаемого срабатывания радиомаяка находится очаг лесного пожара. По существующим заявкам, в этом районе не должны были работать воздушные суда. Место предполагаемого происшествия обследует поисково-спасательный вертолет.

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