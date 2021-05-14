В России выявили 9462 новых случая коронавируса

Выздоровели 9756 человек

В России за минувшие сутки выявили 9462 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 3818. В Подмосковье за сутки заболели 648 человек.

Выздоровели за сутки 9756 человек. Скончались 393 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболел 4922901 человек. Вылечились 4537634, умерли 115116 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 132,7 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 499142 человека.

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