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В Белоруссии решили ограничить власть Лукашенко

11:39
  • пятница
  • 14 мая 2021

Президент не сможет издавать декреты

Полномочия парламента Белоруссии следует расширить, а президент республики не сможет издавать декреты, имеющие силу закона. С таким предложением выступил , глава комиссии по поправкам в конституцию, председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич.
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"В целях более полной реализации парламентом законодательной функции исключить из конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов", - приводит заявление Миклашевича на заседании конституционной комиссии в Минске РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что проект основного закона будет готов до конца 2021 года.  А в начале 2022 года его вынесут на референдум. На Всебелорусском народном собрании в феврале было решено, что в стране сохранится президентская форма правления – при расширении полномочий парламента и премьер-министра.

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