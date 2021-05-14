В Белоруссии решили ограничить власть Лукашенко

Президент не сможет издавать декреты

Полномочия парламента Белоруссии следует расширить, а президент республики не сможет издавать декреты, имеющие силу закона. С таким предложением выступил , глава комиссии по поправкам в конституцию, председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич.

"В целях более полной реализации парламентом законодательной функции исключить из конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов", - приводит заявление Миклашевича на заседании конституционной комиссии в Минске РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что проект основного закона будет готов до конца 2021 года. А в начале 2022 года его вынесут на референдум. На Всебелорусском народном собрании в феврале было решено, что в стране сохранится президентская форма правления – при расширении полномочий парламента и премьер-министра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram