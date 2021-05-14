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ВСУ начали массированные обстрелы в Донбассе

12:04
  • пятница
  • 14 мая 2021

За сутки обстреляны шесть населенных пунктов

Вооруженные силы Украины начали массированные обстрелы территории  самопровозглашенной Луганской народной республики. Как заявили власти ЛНР, под огнем оказались шесть населенных пунктов.
В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

"Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия", - передает "Луганский информационный центр". Уточняется, что под обстрелами оказались Катериновка, Молодежное, Новозвановка, Калиново-Борщеватое, Золотое-4 и Золотое-5.

ВСУ, в свою очередь, заявили об обстрелах со стороны ДНР и ЛНР. По данным украинских военных, за последние сутки на линии соприкосновения было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, погиб военнослужащий ВСУ.

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