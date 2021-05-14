ВСУ начали массированные обстрелы в Донбассе

За сутки обстреляны шесть населенных пунктов

Вооруженные силы Украины начали массированные обстрелы территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Как заявили власти ЛНР, под огнем оказались шесть населенных пунктов.

"Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия", - передает "Луганский информационный центр". Уточняется, что под обстрелами оказались Катериновка, Молодежное, Новозвановка, Калиново-Борщеватое, Золотое-4 и Золотое-5.

ВСУ, в свою очередь, заявили об обстрелах со стороны ДНР и ЛНР. По данным украинских военных, за последние сутки на линии соприкосновения было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, погиб военнослужащий ВСУ.

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