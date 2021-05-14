Депутат МГД Киселева: Конкурс "Наследие моего района" выявил рост интереса к краеведческой тематике

Конкурс проводится уже в третий раз

В Москве завершена подача работ на конкурс детского рисунка "Наследие моего района". Как рассказала депутат Мосгордумы Мария Киселева, он помог выявить рост интереса столичных школьников к краеведческой тематике.

Киселева напомнила, что конкурс проводится уже третий год и интерес к нему растет. В этом году участники прислали больше 3 тысяч работ, что вдвое больше, чем годом ранее.

В этом году в конкурсе пять основных номинаций: "Москва космическая", "Парки и усадьбы Москвы", "Мосты и набережные Москвы", "Памятники науки и технологии", а также "Памятники-герои". Кроме того, будут выбраны и победители в номинации "Особый взгляд", где участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья, а также будет вручен "Приз зрительских симпатий".

Итоги конкурса подведут в конце мая.

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