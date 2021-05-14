"Пропавший самолет" в Красноярском крае оказался горящей свалкой

Поисковый вертолет возвращается на базу

Задымление на участке леса, которое приняли за место падения неустановленного воздушного судна в Красноярском крае, вызвано горящей стихийной свалкой. Спасатели на поисковом вертолете возвращаются на базу в Абакан.

"В данном районе обнаружено возгорание на стихийной свалке площадью 50 квадратных метров. Оперативным службам дан отбой", - приводит РИА Новости слова сотрудника экстренных служб.

Ранее появилась информация о возможной пропаже неустановленного воздушного судна в Минусинском районе – там было зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Экипаж вылетевшего на поиски вертолета обнаружил в лесу очаг задымления. Позже авиадиспетчеры опровергли информацию о пропаже воздушного судна.

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