Собянин дал старт проходке тоннеля Калининско-Солнцевской линии метро от "Пыхтино" до "Рассказовки"

Скоро ветка дойдет до аэропорта "Внуково"

Сергей Собянин дал старт проходке правого перегонного тоннеля от станции "Пыхтино" до станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии метро. По его прогнозам, проходка завершится в следующем году.

"В следующем году пройдем тоннели от "Пыхтино" в другую сторону до "Внуково". В 2023 году будет создана уникальная линия. В мире нет таких, чтобы метро приходило в аэропорты. Метро Москвы придет в аэропорт "Внуково". Так что это уникальный проект, который очень полезен и нужен для москвичей и жителей этих районов", - сказал Собянин.

Мэр столицы также напомнил, что 15 мая Московский метрополитен отмечает день рождения. В преддверии праздника он вручил награды выдающимся метростроителям и сотрудникам метро.

"Большое событие не только для ваших коллективов, но и москвичей в целом, потому что метро для них - это почти дом родной: они едут на работу, возвращаются каждый день. Миллионы москвичей. Поэтому очень важно, как метро работает, метро развивается", - подчеркнул Собянин.

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