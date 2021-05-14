На Медведчука надели электронный браслет

Его также обязали сдать загранпаспорт

В Киеве полиция исполнила решение суда в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. На политика надели электронный браслет и обязали сдать загранпаспорт.

Решение отправить его под домашний арест было принято накануне. Медведчука обвиняют в госизмене. Его однопартийцы потребовали от властей остановить репрессии и прекратить давление на суд, сообщает "ТВ Центр".

Политик стал одним из немногих украинских деятелей, который выступает за нормализацию отношений с Россией, причем, не только на словах, но и на деле - так считают в Кремле. Но у Киева другое мнение - президент Зеленский заявил, что Медведчука законно лишили возможности "наносить разрушительный вред государственной безопасности".

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