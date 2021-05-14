Мишустин призвал ООН противостоять односторонним санкциям

Нужно помешать стремлению некоторых стран оказывать давление на другие государства, отметил премьер

Россия выступает за укрепление авторитета ООН и её лидирующей роли в решении международных проблем. Об этом в пятницу заявил Михаил Мишустин на встрече с генеральным секретарём организации Антониу Гутеррешем, передает "ТВ Центр".

Премьер-министр подчеркнул: нужно в полной мере использовать возможности ООН для реагирования на глобальные вызовы. Необходимость сотрудничества разных стран подтвердила пандемия.

Россия, напомнил Мишустин, первой в мире разработала вакцину от коронавируса и предложила её партнёрам. Теперь важно преодолеть экономические последствия пандемии и помешать стремлению некоторых государств оказывать давление на других.

"Считаем необходимым обеспечить эффективное сотрудничество многосторонней торговой системы, предпринять конкретные меры по сдерживанию протекционизма, отказу от односторонних экономических санкций. Это очень важно и для достижения целей устойчивого развития, которые определила ООН", - заявил Мишустин.

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