ОНФ провел круглый стол по вопросам помощи бездомным

Какие предложения высказывались в ходе встречи?

Вопросы помощи бездомным обсудили в пятницу в Москве в ходе круглого стола Общероссийского народного фронта. В дискуссии приняли участие представители благотворительных организаций и поисковых отрядов, сообщает "ТВ Центр".

По данным МВД, за 2019 год пропало около 180 тысяч человек, и часть из них так и не вернулась домой. Это могло произойти из-за потери памяти или других обстоятельств. Но если вовремя оказать таким людям помощь, то они смогут возобновить полноценную жизнь. Для этого необходимо создать специальные центры учёта бездомных и вести соответствующую базу данных.

"Мы говорили уже о базе неизвестных пациентов, возможно, нам нужна всем вот эта база бездомных. Кто он, что он, потому что его надо кормить, ему надо ночевать, он должен получать какие-то услуги, в том числе медицинские. Идентификация по, например, браслету, по какому-нибудь удостоверению, возможно, поможет и коллегам, и нам облегчит задачу возврата домой людей", - рассказал координатор отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.

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