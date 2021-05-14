Московское метро приготовило для горожан необычный квест

Нужно за день объехать все станции подземки и МЦК

Свой день рождения Московский метрополитен приглашает отметить, приняв участие в необычном квесте. Задача: за один день объехать все станции столичной подземки и МЦК. А их - 272! И задача эта не из лёгких, поэтому начинать можно прямо в 5.30 когда открывается метро. Старт и финиш марафона - на станции "Театральная", сообщает "ТВ Центр".

Чтобы не заплутать, необходимо на сайте метрополитена скачать маршрут, который специально разработали студенты МФТИ. Следуя заданному алгоритму, не забыть сфотографироваться на определённых станциях, чтобы подтвердить успешное прохождение квеста.

Кто выдержит такое испытание, получит призы. И, как уверяют в руководстве метро, не только коллекционные медали. А кто думает, что справиться с задачей невозможно, ошибается: в прошлом году самый выносливый пассажир установил рекорд, объехав всё за 16 часов 22 минуты.

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