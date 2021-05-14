Семь тысяч человек обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за три дня

Они открыты в 46 парках столицы

Семь тысяч человек посетили павильоны "Здоровая Москва", которые на этой неделе заработали в 46 парках столицы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Эти пункты будут интересны тем, кто не любит обращаться к медикам. Например, 40% прикрепленных к поликлиникам москвичей никогда туда не приходили, а вот в 2019 году, когда павильоны "Здоровая Москва" открылись в качестве эксперимента, они посетили. Тогда было проведено более 5 миллионов различных исследований. В этот раз диспансеризация проходит по-новому. Задействован цифровой формат, приём ведут врачи общей практики, а при выявлении отклонений пациента сразу направят к профильному специалисту.

"Если во время осмотра в павильоне есть вероятность выявления онкологического заболевания, то тогда человек не будет направляться в поликлинику, как это было раньше, он напрямую пойдет в онкологический диспансер, в Центр амбулаторно-онкологической помощи, для того чтобы минимизировать лишние хождения. По гинекологическим проблемам женщины напрямую будут отправляться в женские консультации", - сообщила Анастасия Ракова.

"Очевидно, что подход к диспансеризации в Москве новый, прогрессивный, современный и для этого создано все, чтобы москвичи получили настоящий московский чекап. Новые павильоны с очень хорошим оборудованием, оно все новое, там нет компьютерного томографа, но там все есть для того, чтобы ответить на скрининговые вопросы", - сказал руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

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