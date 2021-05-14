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В Москве мошенницы продали пенсионерке поношенную шубу за 120 тыс. рублей

15:24
  • пятница
  • 14 мая 2021

Деньги уже возвращены москвичке

Кредит вместо шубы. В столице мошенница обманула пенсионерку на 120 тысяч рублей, но была задержана полицейскими по горячим следам, сообщает "ТВ Центр".

К 78-летней женщине прямо на улице подошли незнакомки и предложили выкупить две песцовые шубы по очень низкой цене. У пожилой москвички денег не оказалось. В итоге ее уговорили взять кредит, а меховые изделия она якобы сможет сдать в ломбард.

Вот только после передачи денег вместо дорогих шуб потерпевшая обнаружила в пакете одну поношенную. По камерам видеонаблюдения преступницу поймали. Деньги потратить она не успела, их вернули пенсионерке. Сейчас ведется поиск сообщницы.

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