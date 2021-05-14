"Ночь музеев" и "Дни авангарда": куда сходить в выходные в Москве

Начинать культурный отдых лучше с театра

15 мая в Москве стартует "Ночь музеев". Самые интересные и необычные экспозиции можно будет увидеть бесплатно, в том числе и онлайн. Классика живописи и новое искусство, оживающие экспонаты и прогулки по потолкам, в тишине и с музыкой.

Разговор с самим собой в присутствии зрителей - так свой спектакль о спектакле называет режиссер Дмитрий Крымов. В главной роли - Евгений Цыганов, которого не узнать за горбом и маской. По сюжету его герой ставит оперу "Дон Жуан", это тиран, который не терпит фальши.

А в Малом театре в субботу расскажут легенду о пианисте с необычным именем 1900-й, которое на итальянском звучит как Новеченто. Это музыкальная исповедь о виртуозе, который родился на океанском лайнере и никогда с него не сходил.

А ночь - самое время для музеев! Завтра пройдет любимая всеми акция, когда большинство музеев Москвы будут работать бесплатно и до полуночи. В "Мультимедиа Арт музее" гостей ждут лекции, творческая студия для детей и необычный перфоманс.

А еще можно будет бесплатно увидеть все выставочные проекты музея, например, мировых звезд в "режиме тишины" - расслабленных Синди Кроуфорд, Дженнифер Лопес, Карли Клосс, Николь Кидман и Мэй Маск, супермодель и мать Илона Маска. Такими знаменитостей увидела фэшн-фотограф Юлия Майорова. Из неизвестных - только фото ее мужа на теннисном столе.

А в Пушкинском музее предлагают прогуляться по потолкам, которые на одну ночь тоже станут экспонатами! Например, интерьеры Римского зала имитируют термы императора Каракаллы - те же своды с росписями и позолотой. Завтра вечером в Пушкинском музее - только необычные авторские экскурсии, которые подготовили участники молодежных программ, школьники и студенты.

А в Музее Москвы в пятницу вечером будет очень шумно - с оркестром откроется ежегодный фестиваль "Дни авангарда", в этом году он посвящен столетию НЭПа.

В "Ночь музеев здесь обещают открыть витрины и дать в руки некоторые экспонаты. А на выставке-игре "Жизнь замечательных вещей" можно будет смело фантазировать и взаимодействовать с причудливыми экспонатами - посидеть на коленях существа, похожего на дерево, или зайти в "ракушку умиротворения".

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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