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Генсек ООН оценил вклад России в борьбу с коронавирусом

12:58
  • пятница
  • 14 мая 2021

Гутерреш поблагодарил Москву за поддержку международной организации

Россия играет важную роль в борьбе с пандемией коронавируса, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Антониу Гутерреш выразил восхищение работой, проделанной российскими властями и медиками, а также поблагодарил за поддержку, которую российская сторона оказывает ООН.
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"Благодарю за всю поддержку, что ваша страна оказывает нашей стороне, за тестовые наборы, которые вы предоставляли, и все усилия по борьбе с коронавирусом. Мы очень ценим их, это очень важно, равно как и работа по производству вакцины", - заявил Гутерреш на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве.

Генсек ООН признал, что специально приурочил свой визит в Россию к празднованию Дня Победы 9 мая, передает РИА Новости. По словам Гутерреша, ему известно, насколько важна эта памятная дата для всех русских людей.

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