Депутат МГД Николаева призвала поощрять проекты парковок, максимально вписанных в облик города

Необходимо создавать и парковки у соцучреждений

Депутат Мосгордумы Елена Николаева призвала поощрять проекты парковок, которые максимально вписаны в облик города. Кроме того, стимулировать необходимо и использование горожанами специализированных парковочных мест.

"Например, давать определенные дисконты, давать возможность льготной оплаты за год, если используете резервное место, а не паркуетесь на плоскостных парковках", - сказала Николаева.

Она также обратила внимание на необходимость создания достаточного количества бесплатных парковок рядом с с больницами, детскими садами и образовательными учреждениями.

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