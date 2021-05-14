Депутат МГД Николаева призвала поощрять проекты парковок, максимально вписанных в облик города

Необходимо создавать и парковки у соцучреждений
Депутат Мосгордумы Елена Николаева призвала поощрять проекты парковок, которые максимально вписаны в облик города. Кроме того, стимулировать необходимо и использование горожанами специализированных парковочных мест.
"Например, давать определенные дисконты, давать возможность льготной оплаты за год, если используете резервное место, а не паркуетесь на плоскостных парковках", - сказала Николаева.
Она также обратила внимание на необходимость создания достаточного количества бесплатных парковок рядом с с больницами, детскими садами и образовательными учреждениями.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram