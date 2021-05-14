Путин поручил ужесточить контроль за оборотом оружия

Президент поддержал инициативу главы Росгвардии

Владимир Путин поддержал инициативу главы Росгвардии Виктора Золотова по ужесточению оборота оружия. Российский лидер поручил проработать соответствующий законопроект, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Были озвучены меры, вы знаете, что президент с ними согласился и поручил дальше продолжить проработку - в том числе и с экспертами и законодателями, принимая во внимание прохождение соответствующего законопроекта. Эта работа будет продолжаться", - сказал Песков журналистам,

После трагедии в казанской школе глава Росгвардии предложил ввести электронный учет оборота оружия и патронов. Кроме того, по мнению Золотова, надо ужесточить порядок выдачи лицензий на полуавтоматическое оружие - в частности, установить пятилетний испытательный срок, во время которого гражданин может пользоваться только гладкоствольным оружием. А возраст, при котором разрешено покупать оружие, повысить до 21 года.

19-летний бывший ученик гимназии № 175 в Казани 11 мая ворвался в учебное заведение и открыл стрельбу, Погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Оружием нападавший владел легально.

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