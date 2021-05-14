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Путин поручил ужесточить контроль за оборотом оружия

13:20
  • пятница
  • 14 мая 2021

Президент поддержал инициативу главы Росгвардии

Владимир Путин поддержал инициативу главы Росгвардии Виктора Золотова по ужесточению оборота оружия. Российский лидер поручил проработать соответствующий законопроект, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Были озвучены меры, вы знаете, что президент с ними согласился и поручил дальше продолжить проработку - в том числе и с экспертами и законодателями, принимая во внимание прохождение соответствующего законопроекта. Эта работа будет продолжаться", - сказал Песков журналистам,

После трагедии в казанской школе глава Росгвардии предложил ввести электронный учет оборота оружия и патронов. Кроме того, по мнению Золотова, надо ужесточить порядок выдачи лицензий на полуавтоматическое оружие - в частности, установить пятилетний испытательный срок, во время которого гражданин может пользоваться только гладкоствольным оружием. А возраст, при котором разрешено покупать оружие, повысить до 21 года.

19-летний бывший ученик гимназии № 175 в Казани 11 мая ворвался в учебное заведение и открыл стрельбу, Погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Оружием нападавший владел легально.

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