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Россия отложила запрет на наем местного персонала посольством США

13:58
  • пятница
  • 14 мая 2021

Дипмиссия возобновит оказание обычных услуг для граждан США до июля

Российские власти решили временно отложить запрет на наем местных работников в посольство США. Соответствующее уведомление получили в американской дипмиссии, говорится в сообщении на сайте посольства.
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"Российские власти уведомили посольство США в Москве о намерении отложить запрет дипмиссии Соединенных Штатов на наем иностранных работников. Вследствие этого до 16 июля посольство США в Москве временно возобновит обычные услуги для граждан США", - сообщили в дипмиссии.

В посольстве пояснили, что на указанный срок будет возобновлено оказание услуг, связанных с паспортами, выдача консульских справок о рождении за границей, а также ограниченный спектр нотариальных услуг.

Отношения Москвы и Вашингтона ухудшились в апреле, после того, как президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. В ответ Москва выдворила 10 американских дипломатов и запретила посольству нанимать на работу граждан России и других государств.

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