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Российский ученый Мажуга: Система обучения в вузах должна стать более гибкой и индивидуальной

14:27
  • пятница
  • 14 мая 2021

Студентам могут позволить учится сразу на нескольких специальностях

Ректор Российского химико-технологического университета им. Менделеева Александр Мажуга заявил, что российским вузам стоит пересмотреть систему образования и предоставить студентам возможность менять направление обучения или выбирать сразу несколько специальностей в рамках образовательной программы. По его словам, это положительно скажется на качестве подготовки молодых специалистов.
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"Стремительность изменений не обошла рынок труда, потребности которого не всегда можно удовлетворить, опираясь на существующие образовательные стандарты. Это означает, что подходы к их формированию необходимо менять. Считаю, нужно дать студентам возможность получать одновременно несколько специальностей. Речь идет об индивидуальных образовательных траекториях, когда сначала студент два года осваивает азы специальности, а потом либо начинает изучать ее углубленно, либо полностью меняет направление, либо выбирает сразу несколько специальностей", - считает Мажуга.

Ученый отметил, что такой подход поможет повысить мотивацию студентов и позволить им осознанно выбирать сферу дальнейшей трудовой деятельности. Мажуга отметил, что сейчас лишь 15% студентов нацелены на получение знаний, у остальных 85% мотивация отсутствует.

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