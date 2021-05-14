Российский ученый Мажуга: Система обучения в вузах должна стать более гибкой и индивидуальной

Студентам могут позволить учится сразу на нескольких специальностях

Ректор Российского химико-технологического университета им. Менделеева Александр Мажуга заявил, что российским вузам стоит пересмотреть систему образования и предоставить студентам возможность менять направление обучения или выбирать сразу несколько специальностей в рамках образовательной программы. По его словам, это положительно скажется на качестве подготовки молодых специалистов.

"Стремительность изменений не обошла рынок труда, потребности которого не всегда можно удовлетворить, опираясь на существующие образовательные стандарты. Это означает, что подходы к их формированию необходимо менять. Считаю, нужно дать студентам возможность получать одновременно несколько специальностей. Речь идет об индивидуальных образовательных траекториях, когда сначала студент два года осваивает азы специальности, а потом либо начинает изучать ее углубленно, либо полностью меняет направление, либо выбирает сразу несколько специальностей", - считает Мажуга.

Ученый отметил, что такой подход поможет повысить мотивацию студентов и позволить им осознанно выбирать сферу дальнейшей трудовой деятельности. Мажуга отметил, что сейчас лишь 15% студентов нацелены на получение знаний, у остальных 85% мотивация отсутствует.

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