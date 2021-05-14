В Роспотребнадзоре объяснили колебания заболеваемости COVID-19

Это закономерно на этапе стабилизации

Некоторый рост заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в последние дни в России, обусловлен тем, что население немного расслабилось и забыло о мерах профилактики. А в целом подобные суточные колебания числа заболевших характерны для этапа стабилизации, пояснила журналистам замдиректора Института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В последние дни действительно наблюдается некоторый рост заболеваемости. Такие суточные колебания - то небольшой подъем, то снижение - в принципе закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса, на котором мы сейчас находимся", - сказала Пшеничная.

Эксперт отметила, что ситуация с коронавирусом в стране все еще достаточно напряженная. И расслабляться, забывать о мерах профилактики – таких, как ношение масок и соблюдение социальной дистанции – пока рано, передает ТАСС.

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