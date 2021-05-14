Депутат МГД Мельникова и член ОП РФ Разворотнева провели вебинар о правилах содержания домашних животных

Хозяева должны со всей ответственностью подходить к содержанию питомца

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова и член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева провели онлайн-встречу с москвичами, в ходе которой обсудили правила содержания домашних животных, а также права и обязанности хозяев питомцев.

"Всем от души советую не покупать животное у заводчиков, если только вы не планируете участвовать в выставках. Могу сказать на личном опыте: в приюте вы найдете отличного друга и любимца, при том, что все животные там осмотрены и пролечены, стерилизованы и вакцинированы", - поделилась опытом Мельникова.

Она напомнила, что в столице, помимо федерального закона "Об ответственном обращении с животными", действуют правила содержания собак и кошек, выпущенные еще в 1994 году. Согласно им, владельцы питомцев обязаны регистрировать домашних животных, вакцинировать, а также следить за тишиной в ночное время суток. Выгуливать животных без поводка и намордника можно только в малолюдных местах, при этом на природных территориях это запрещено. Один из важнейших элементов этих правил: за собаками необходимо немедленно убирать все "отходы". В случае смерти питомца его запрещается хоронить самостоятельно – необходима кремация.

"Понятно, что возможность адекватно содержать животных есть не всегда. В этом случае скажу, что каждому москвичу доступны и альтернативные способы обеспечить себе регулярное общение с братьями нашими меньшими. Для этого можно просто приходить в приют в качестве волонтеров. Очень многие москвичи поступают именно так, и это прекрасный выход. Ведь чем больше людей ежедневно контактируют с животными - тем добрее и гуманнее наше общество", - подчеркнула Мельникова.

Разворотнева же отметила, что в Москве ситуация с бездомными животными тщательно контролируется, в городе проводится масштабная кампания по их стерилизации.

"Животные появляются из домов - например, люди взяли собаку и решили потом от нее отказаться, или не стерилизовали из псевдогуманных соображений кошку и выпустили ее погулять на улицу, а потом, не желая, как в старину, топить котят, выкинули их на улицу. Поэтому нужно понимать, что относиться к животным нужно ответственно", - добавила она.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram