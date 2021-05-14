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В Кремле заявили, что не намерены вмешиваться в ситуацию с Медведчуком

14:34
  • пятница
  • 14 мая 2021

Украинского политика подозревают в госизмене

В пятницу в ходе традиционного брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разворачивающуюся на Украине ситуацию вокруг главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - политика подозревают в госизмене, суд отправил его под домашний арест.
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"Мы смотрим, как развиваются события на Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической "охоте на ведьм" и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", - приводит комментарий кремлевского спикера ТАСС.

Он добавил, что Медведчук, в отличие от многих других украинских политиков, придерживается точки зрения о необходимости нормализации отношений между Москвой и Киевом. Вместе с тем Песков напомнил, что Путин и Медведчук неоднократно встречались, лично знают друг друга.

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